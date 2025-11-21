Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

Евросоюз не получал официальных сообщений плане США из 28 пунктов по украинскому урегулированию, поэтому считает преждевременным комментировать этот вопрос.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Йоханнесбурге заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляейн.

"Я могу только сказать и повторить, что Европейский союз неизменно привержен поддержке Украины на основе принципов Устава ООН", - сказала она.

По ее словам, ЕС тесно работает с президентом Украины Владимиром Зеленским и коалицией стран, стремящихся к справедливому и прочному миру.

Касаясь сообщений о новом плане США по Украине, фон дер Ляйен добавила, что вопрос был обсужден с европейскими лидерами в кулуарах саммита G20. "Я также свяжусь с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос. Важным является ключевой принцип, которого мы всегда придерживались, а именно: ничего об Украине без Украины", - сказала она.

Глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо, в свою очередь, заявила, что ситуация по Украине и последний план будут обсуждаться с другими главами государств на саммите G20. Она воздержалась от комментариев относительно возможного обсуждения данного вопроса с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнула, что стоит ожидать новостей по поводу телефонных переговоров с разными сторонами: "Эти звонки могут быть. Могут быть в ближайшее время, поэтому следите за новостями".

Пиньо отметила, что вопрос об использовании "замороженных" активов для предоставления репарационных кредитов Украине все еще на повестке. Следует отметить, что эти активы также включены в предлагаемый США план.