Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 16:12
    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Евросоюз не получал официальных сообщений плане США из 28 пунктов по украинскому урегулированию, поэтому считает преждевременным комментировать этот вопрос.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Йоханнесбурге заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляейн.

    "Я могу только сказать и повторить, что Европейский союз неизменно привержен поддержке Украины на основе принципов Устава ООН", - сказала она.

    По ее словам, ЕС тесно работает с президентом Украины Владимиром Зеленским и коалицией стран, стремящихся к справедливому и прочному миру.

    Касаясь сообщений о новом плане США по Украине, фон дер Ляйен добавила, что вопрос был обсужден с европейскими лидерами в кулуарах саммита G20. "Я также свяжусь с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос. Важным является ключевой принцип, которого мы всегда придерживались, а именно: ничего об Украине без Украины", - сказала она.

    Глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо, в свою очередь, заявила, что ситуация по Украине и последний план будут обсуждаться с другими главами государств на саммите G20. Она воздержалась от комментариев относительно возможного обсуждения данного вопроса с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнула, что стоит ожидать новостей по поводу телефонных переговоров с разными сторонами: "Эти звонки могут быть. Могут быть в ближайшее время, поэтому следите за новостями".

    Пиньо отметила, что вопрос об использовании "замороженных" активов для предоставления репарационных кредитов Украине все еще на повестке. Следует отметить, что эти активы также включены в предлагаемый США план.

    Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Паула Пиньо Украина российско-украинская война

    Последние новости

    16:31

    Туск: Все переговоры по миру с Россией должны проходить с участием Украины

    Другие страны
    16:30

    Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт нефти в Нидерланды

    Энергетика
    16:24

    В Баку завершился медиафорум Организации экономического сотрудничества D-8

    Медиа
    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    Лента новостей