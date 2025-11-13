Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Фон дер Ляйен: Переход к чистой энергетике должен стать двигателем роста ЕС

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 14:55
    Фон дер Ляйен: Переход к чистой энергетике должен стать двигателем роста ЕС

    Евросоюз должен ускорить переход к чистой энергетике, используя его как двигатель экономического роста и процветания.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

    По ее словам, работа по декарбонизации и повышению конкурентоспособности должна идти "рука об руку". Глава Еврокомиссии напомнила, что в этом году исполняется десять лет с момента подписания Парижского соглашения. За это время прогнозируемое повышение глобальной температуры снизилось с 4 °C до 2,3 °C.

    Фон дер Ляйен отметила, что внедрение в ЕС системы торговли квотами на выбросы позволило сократить эмиссии на 50 %, при этом ВВП вырос на 27 %. "Если загрязняешь - плати. Не хочешь платить - внедряй инновации", - подчеркнула она.

    По ее словам, 95 % всех новых генерирующих мощностей в ЕС сейчас приходится на возобновляемые источники энергии. Инвестиции в чистую энергетику достигли $2 трлн в год, превысив вложения в ископаемое топливо.

    Отдельное внимание уделяется повышению конкурентоспособности Европы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что слишком высокие цены на энергию остаются главным препятствием для бизнеса. Поэтому энергетика была центральной, но не единственной темой при обсуждении конкурентоспособности.

    ЕС готовит инициативы Choose Europe и Scaleup Fund для поддержки инноваций, продвигает создание Союза сбережений и инвестиций для формирования ликвидных рынков капитала, а также разрабатывает стратегию AI First для ускорения внедрения искусственного интеллекта.

    Вопросы конкурентоспособности будут обсуждаться на специальном созванном неформальном саммите ЕС в феврале будущего года, добавила она.

