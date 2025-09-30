Фон дер Ляйен: Оборона Украины впечатляет, но ей требуется больше помощи

Сегодня исполняется три года и 7 месяцев со времени вторжения России в Украину, но за последний год Украина не потеряла практически никаких территорий, при том, что на поле боя погибло более четверти миллиона россиян.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом 5 коллегии по безопасности, проходящей сегодня в Брюсселе с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Если мы по-прежнему считаем, что Украина является нашей первой линией обороны, мы должны усилить военную помощь",- заявила она.

По ее словам, Украине в общей сложности будет выделено 2 миллиарда евро на беспилотные летательные аппараты. Это позволит Украине наращивать масштабы и использовать свой полный потенциал, а ЕС воспользоваться преимуществами этой технологии.

"Однако нам нужно более структурное решение для военной поддержки. И именно поэтому я выдвинула идею репарационного кредита, основанного на замороженных российских активах. Кредит будет выделяться не единовременно, а траншами и на определенных условиях. Мы укрепим нашу собственную оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть кредита использовалась для закупок в Европе и с Европой. Важно отметить, что конфискации активов не будет",- заявила фон дер Ляйен, добавив, что кредит будет погашен, если Россия будет выплачивать репарации - виновный должен быть привлечен к ответственности.