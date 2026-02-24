Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Украину

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 09:33
    Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Украину

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Антониу Кошта прибыли в Украину.

    Как передает Report, об этом они сообщили в соцсети Х.

    Визит, по словам представителей ЕС, приурочен к четвертой годовщине начала войны между РФ и Украиной.

    Кошта и фон дер Ляйен в своих публикациях также подчеркнули, что Европа намерена и далее оказывать поддержку Украине.

    Fon der Lyayen və Koşta Ukraynaya səfər ediblər

