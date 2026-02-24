Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Украину
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 09:33
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Антониу Кошта прибыли в Украину.
Как передает Report, об этом они сообщили в соцсети Х.
Визит, по словам представителей ЕС, приурочен к четвертой годовщине начала войны между РФ и Украиной.
Кошта и фон дер Ляйен в своих публикациях также подчеркнули, что Европа намерена и далее оказывать поддержку Украине.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
