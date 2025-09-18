Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 13:56
    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Энергетический кризис особенно дорого обошелся германскому бизнесу.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с бизнес-ассоциациями ФРГ в Берлине.

    Она подчеркнула, что именно для Германии вопрос дешевой и доступной энергии, открытых рынков и устранения бюрократических барьеров критически важен и призвала бизнес использовать свое влияние, чтобы в "ЕС быстрее принимались решения без вето и промедлений".

    По словам фон дер Ляйен, борьба за конкурентоспособность Европы определяет будущее континента, выделив при этом 5 приоритетов: сокращение бюрократии, доступная энергия со ставкой на возобновляемые источники и ядерную энергетику для снижения зависимости от мирового рынка, единый рынок, в том числе базирующийся на единых стандартах в рамках ЕС, открытая торговля и, наконец, поддержка МСП.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула важность развития чистых технологий и циркулярной экономики, введение критерия Made in Europe для госзакупок и необходимость решительных шагов.

    "Это не время для вето, а время двигаться вперед вместе", - заключила глава ЕК.

