Фон дер Ляйен: ЕС запускает дорожную карту по созданию единого рынка к 2028 году

Европейская комиссия представила амбициозные планы по завершению формирования единого рынка к 2028 году, подчеркнув, что устранение внутренних барьеров станет центральной задачей для укрепления конкурентоспособности Европы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в годовщину публикации доклада Драги.

По словам главы ЕК, несмотря на десятилетия интеграции, внутренние преграды по-прежнему эквивалентны 45% тарифов на товары и 110% тарифов на услуги, что серьезно ограничивает рост европейских компаний.

"Так не может быть, чтобы легче было найти рынок за океаном, чем через границу внутри Европы", - заявила она.

В рамках дорожной карты ЕС намерен синхронизировать реформы в ключевых сферах. Это финансовые рынки и инвестиции, услуги и телекоммуникации, энергетика, пятая свобода (свободное движение знаний и инноваций), специальный 28-й режим для инновационных компаний, который позволит стартапам масштабироваться без бюрократических препятствий.

Отдельное внимание уделено сокращению инновационного разрыва. Европа, по словам главы Еврокомиссии, впервые не догоняет, а входит в число лидеров в гонке за глобальное лидерство в области искусственного интеллекта.

За последние годы ЕС удвоил присутствие в рейтинге мировых суперкомпьютеров, а европейские стартапы показывают рекордные темпы роста. Яркий пример - шведское приложение Lovable, которое за год достигло капитализации в 4 млрд долларов и уже используется для создания 10% новых сайтов в мире.

ЕК запускает ИИ-гигафабрики и планирует выделить более 400 млрд евро на новые инвестиции, включая шестикратное увеличение финансирования "чистых технологий".

Вторым столпом стратегии, базирующейся на докладе Драги, названа совместная политика по снижению цен на энергию и обеспечению устойчивости. Уже сегодня 70% европейской электроэнергии приходится на низкоуглеродные источники, а счета за импортные ископаемые снизились на 60 млрд евро в год.

Тем не менее, различия в ценах на электроэнергию внутри ЕС остаются трехкратными. Для решения проблемы Еврокомиссия анонсировала новый пакет по энергосетям и инициативу Energy Highways, нацеленную на ликвидацию восьми ключевых инфраструктурных "узких мест"- от Пиренеев до Балкан.

Третье направление - снижение зависимости от внешних поставщиков. На фоне ограничений экспорта из Китая ЕС укрепляет торговые связи с Африкой, Латинской Америкой и Азией, обеспечивая поставки редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов.

Особое внимание уделено оборонной промышленности. В рамках программы Readiness 2030 ЕС мобилизует до 800 млрд евро на оборонные инвестиции, включая совместные закупки через инструмент SAFE.

"Мы все знаем, что " бизнес как обычно" больше не работает. Европа должна действовать быстро, с амбициями и единством. Только так мы обеспечим рабочие места, достойные зарплаты и независимость нашего континента", - заявила глава Еврокомиссии.