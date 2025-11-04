Фон дер Ляйен: ЕС предоставит экстренную энергетическую помощь Украине

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 04 ноября, 2025
    • 00:18
    Европейский Союз предоставляет экстренную энергетическую помощь Украине в зимний сезон, а также работает над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой поддержки.

    Как передает Report, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    "Хороший разговор с президентом Зеленским. Уважаемый президент, Украина не будет одинокой этой зимой. ЕС поддерживает вас, предоставляя чрезвычайную энергетическую помощь, чтобы помочь Украине (преодолеть трудности - ред.) в ближайшие месяцы. В то же время мы работаем над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине. Завтра мы примем наш пакет расширения, который будет отмечать чрезвычайную преданность Украины европейскому пути в течение последнего года. Послание Комиссии является четким: Украина готова двигаться вперед", - написала она в соцсети Х.

    Ранее сообщалось, что Украине не хватает $750 млн из 2 млрд, необходимых на импорт газа.

    Как заявил Зеленский по результатам разговора с Урсулой фон дер Ляйен, Европа еще предоставит €127 млн на поддержку.

    "В принципе, на сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов евро, о которых мы говорили по газу. Только что президент Урсула сказала, что где-то 127 миллионов евро нам еще предоставят в поддержку", - сказал Зеленский во время брифинга в понедельник.

    Он также отметил, что Украина продолжит проводить видеозаседания с лидерами по поддержке украинской энергетики, следующее из которых состоится через неделю.

    Лента новостей