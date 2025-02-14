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Фон дер Ляйен: ЕС намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества

Фон дер Ляйен: ЕС намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества Евросоюз намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 17:58
Фон дер Ляйен: ЕС намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества

Евросоюз намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности с речью "Евросоюз в мире".

"Мы активизируем нашу работу, чтобы ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Мы уже достигли значительного прогресса. Но сейчас наступило время для Евросоюза двигать горы. Увеличить возможности расходов национальных бюджетов, иметь финансирование для общих европейских проектов и ускорить процесс вступления Украины: это должны быть цели новой Европы", - сказала она.

Говоря о конфликте в Украине, глава ЕК заявила, что Евросоюз хочет достижения мира через силу. "Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın birliyə üzvlük prosesini sürətləndirməyi planlaşdırır

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