Евросоюз планирует существенно усилить политическую, экономическую и оборонную поддержку Гренландии на фоне растущего значения Арктического региона для глобальной безопасности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС рассматривает безопасность Арктики как стратегический приоритет и полностью солидарен с Гренландией и Королевством Дания", - заявила она, добавив, что суверенитет и территориальная целостность Гренландии являются "неподлежащими обсуждению".

Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит масштабный инвестиционный пакет для Гренландии. Он будет направлен на развитие местной экономики, инфраструктуры и повышение устойчивости региона. Реализация инициативы планируется в тесной координации с властями Гренландии и Дании.

Отдельное внимание в выступлении было уделено военному и оборонному измерению. ЕС намерен нарастить вложения в безопасность Арктики, в том числе за счет создания европейского потенциала ледокольного флота и поставок специализированного оборудования. По словам фон дер Ляйен, северные страны НАТО уже располагают силами, адаптированными к арктическим условиям, а безопасность региона может быть обеспечена только совместными усилиями союзников.

Глава Еврокомиссии также заявила о готовности ЕС расширять сотрудничество в Арктике с США, а также с Великобританией, Канадой, Норвегией, Исландией и другими региональными партнерами.

При этом она подчеркнула, что введение дополнительных торговых тарифов между союзниками является ошибкой и может подорвать общую безопасность.

С начала года продолжается эскалация со стороны США нарративов по передаче под контроль Вашингтона этой самоуправляемой территории Дании. Президент США не только требует от Европы решить вопрос положительно, но и заявил о вводе дополнительных торговых пошлин в отношении особенно "несговорчивых" стран Старого света.