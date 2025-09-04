Фон дер Ляйен: Будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

Первой линией защиты Украины должны стать сильные и хорошо оснащенные вооруженные силы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Мы должны превратить Украину в стального дикобраза, несъедобного для нынешних и будущих агрессоров", - подчеркнула она.

По словам главы ЕК, Евросоюз продолжит поставки вооружений и обучение военных ВСУ, уже подготовлено около 90 тысяч украинских солдат. Она подчеркнула, что будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

Фон дер Ляйен также отметила, что 26 стран готовы участвовать в создании формата военной поддержки Украины на суше, в воздухе и на море в случае перемирия или мирного соглашения.

Отдельное внимание было уделено укреплению европейской обороны: фонд SAFE объемом €150 млрд полностью согласован 19 странами ЕС, а в новом европейском бюджете приоритетом станут инвестиции в оборонные отрасли и Украину.

"Наши санкции - это стимул для России уйти с поля боя и сесть за стол переговоров. Мы хотим мира для Украины", - заключила фон дер Ляйен.