Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Фон дер Ляйен: Будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 19:53
    Фон дер Ляйен: Будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

    Первой линией защиты Украины должны стать сильные и хорошо оснащенные вооруженные силы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

    "Мы должны превратить Украину в стального дикобраза, несъедобного для нынешних и будущих агрессоров", - подчеркнула она.

    По словам главы ЕК, Евросоюз продолжит поставки вооружений и обучение военных ВСУ, уже подготовлено около 90 тысяч украинских солдат. Она подчеркнула, что будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

    Фон дер Ляйен также отметила, что 26 стран готовы участвовать в создании формата военной поддержки Украины на суше, в воздухе и на море в случае перемирия или мирного соглашения.

    Отдельное внимание было уделено укреплению европейской обороны: фонд SAFE объемом €150 млрд полностью согласован 19 странами ЕС, а в новом европейском бюджете приоритетом станут инвестиции в оборонные отрасли и Украину.

    "Наши санкции - это стимул для России уйти с поля боя и сесть за стол переговоров. Мы хотим мира для Украины", - заключила фон дер Ляйен.

    стальной дикобраз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина ВСУ
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Fon der Lyayen: Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Последние новости

    21:21

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана

    Другие страны
    21:17

    Тофиг Мусаев: Молодежь Азербайджана играет важную роль в формировании культуры мира

    Внешняя политика
    21:03

    GPS-инцидент с самолетом главы Еврокомиссии: Противоречия ставят под сомнение сам факт

    Другие страны
    20:48
    Фото

    Мадат Бабаян назвал в суде имена военнослужащих ВС Армении, отличавшихся особой жестокостью во время Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    20:41

    Власти Вашингтона подали иск к администрации Трампа из-за переброски Нацгвардии

    Другие
    20:27

    Более 10 стран НАТО под руководством ФРГ проводят учения на Балтике

    Другие страны
    20:20

    Зеленский: США активно участвуют в подготовке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    20:12

    Трое азербайджанских дзюдоистов завоевали медали на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    19:59

    В Баку обсудили подготовку к III Играм СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей