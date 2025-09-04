İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Fon der Lyayen: Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 20:46
    Fon der Lyayen: Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Güclü və yaxşı təchiz edilmiş silahlı qüvvələr Ukraynanın ilk müdafiə xətti olmalıdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu "istəklilər koalisiyası"nın Parisdə keçirilən iclasının yekunları üzrə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen deyib.

    "Biz Ukraynanı indiki və gələcək təcavüzkarlar üçün yeyilməz oxatan kirpiyə çevirməliyik", - o vurğulayıb.

    AK rəhbərinin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə silah tədarükünü və təlimi davam etdirəcək, artıq 90 minə yaxın Ukrayna əsgərinı təlim keçilib.

    O vurğulayıb ki, Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Fon der Lyayen onu da qeyd edib ki, 26 ölkə atəşkəs və ya sülh sazişi əldə olunacağı təqdirdə Ukraynaya quruda, havada və dənizdə hərbi dəstək formatının yaradılmasında iştirak etməyə hazırdır.

    Avropanın müdafiəsinin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib: 150 milyard avroluq SAFE fondu 19 Aİ ölkəsi tərəfindən tam razılaşdırılıb, yeni Avropa büdcəsində isə müdafiə sənayesi və Ukraynaya investisiyalar prioritet olacaq.

    "Bizim sanksiyalarımız Rusiyanın döyüş meydanını tərk edib danışıqlar masasına əyləşməsi üçün stimuldur. Biz Ukrayna üçün sülh istəyirik", - deyə fon der Lyayen fikrini yekunlaşdırıb.

    Ursula fon der Lyayen Avropa Komissiyası
    Rus Versiası Rus Versiası
    Фон дер Ляйен: Будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

    Son xəbərlər

    21:21

    Zelenski: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanmasında fəal iştirak edir

    Digər ölkələr
    21:09

    Zelenski Putinlə görüşmək üçün Moskvaya getməyəcək

    Digər ölkələr
    21:02

    Tofiq Musayev: Azərbaycan gəncləri sülh mədəniyyətinin qurulmasında mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    20:46

    Fon der Lyayen: Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Digər ölkələr
    20:35

    ABŞ Karib dənizində hərbi mövcudluğunu artırıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Finlandiya Prezidenti: ABŞ və Avropa Rusiya neft və qazına qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    20:19
    Foto

    Madat Babayan ibtidai istintaqa ifadəsində Xocalı soyqırımı zamanı xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bəzi hərbçilərinin adlarını açıqlayıb

    Daxili siyasət
    20:11

    Makron Trampın Aİ ölkələrindən Rusiya neftini almağı dayandırmasını tələb etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    20:03

    Ağdərədə dağlıq ərazidə yanğın törədən şəxslər saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti