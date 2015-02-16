В ФМС России отказались комментировать вопрос получения Януковичем гражданства

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Федеральной миграционной службе России (ФМС) отказались комментировать вопросы получения гражданства или иного статуса в РФ экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, начальник управления по вопросам гражданства ФМС России Валентина Казакова заявила, что согласно федеральному закону о персональных данных, данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.