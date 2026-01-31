Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин

Китай провел военно-морское и авиационное патрулирование в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило командование Южной зоны Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

Агентство отмечает, что риф, находящийся в Южно-Китайском море является спорной территорией между КНР и Филиппинами.

В сообщении НОАК отмечается, что в январе текущего года Китай усилил патрули в этом районе, чтобы "решительно пресечь посягательства и провокации со стороны отдельных стран региона".

Ранее на этой неделе вооружённые силы Филиппин и США провели совместные учения в районе рифа Скарборо. По данным филиппинских военных, это были уже одиннадцатые подобные маневры с ноября 2023 года.