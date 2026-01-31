Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин

    31 января, 2026
    • 09:15
    Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин

    Китай провел военно-морское и авиационное патрулирование в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило командование Южной зоны Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

    Агентство отмечает, что риф, находящийся в Южно-Китайском море является спорной территорией между КНР и Филиппинами.

    В сообщении НОАК отмечается, что в январе текущего года Китай усилил патрули в этом районе, чтобы "решительно пресечь посягательства и провокации со стороны отдельных стран региона".

    Ранее на этой неделе вооружённые силы Филиппин и США провели совместные учения в районе рифа Скарборо. По данным филиппинских военных, это были уже одиннадцатые подобные маневры с ноября 2023 года.

