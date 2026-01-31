Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин
Другие страны
- 31 января, 2026
- 09:15
Китай провел военно-морское и авиационное патрулирование в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило командование Южной зоны Народно-освободительная армия Китая (НОАК).
Агентство отмечает, что риф, находящийся в Южно-Китайском море является спорной территорией между КНР и Филиппинами.
В сообщении НОАК отмечается, что в январе текущего года Китай усилил патрули в этом районе, чтобы "решительно пресечь посягательства и провокации со стороны отдельных стран региона".
Ранее на этой неделе вооружённые силы Филиппин и США провели совместные учения в районе рифа Скарборо. По данным филиппинских военных, это были уже одиннадцатые подобные маневры с ноября 2023 года.
Последние новости
09:49
Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах АзербайджанаЭкология
09:40
Премьер-лига: Сегодня "Сабах" сыграет с "Зиря"Футбол
09:37
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2026)Финансы
09:26
Токио рассчитывает на расширение оборонного и экономического сотрудничества с ЛондономДругие страны
09:15
Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от ФилиппинДругие страны
09:15
Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мираВ регионе
08:54
В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезомДругие страны
08:36
В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожареВ регионе
08:08