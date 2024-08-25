Флориан Филиппо обвинил Францию в тирании из-за задержания Павла Дурова

Франция продемонстрировала свою "тираническую сущность" миру, задержав в парижском аэропорту сооснователя Telegram Павла Дурова.

Франция продемонстрировала свою "тираническую сущность" миру, задержав в парижском аэропорту сооснователя Telegram Павла Дурова.

Как передает Report, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети "Х".

"Это очень серьезно, Франция показала миру свою тираническую сущность. Образ цензуры. Цензурный Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) подталкивает ко все более жестоким репрессиям в отношении свободы слова во Франции. Я задаюсь вопросом, могут ли таким же образом задержать и бросить в тюрьму владельца социальной сети "X" Илона Маска, если он приедет во Францию?" - говорится в публикации.