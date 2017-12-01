Флинну грозит тюремное заключение сроком до пяти лет за дачу ложных показаний ФБР

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну грозит тюремное заключение сроком до пяти лет за дачу ложных показаний сотрудникам ФБР.

Как сообщает Report, с такой оценкой выступила в пятницу газета The Hill, ссылаясь на юристов, которые обратили внимание на то, что обвинение всего лишь по одному пункту, выдвинутое спецпрокурором Робертом Мюллером против Флинна, "невероятно мягкое".

По их мнению, пишет газета, "это может свидетельствовать о том, что Флинн пошел на сотрудничество со следствием".

Флинн в пятницу в суде признал себя виновным в том, что дал ложные показания насчет содержания его разговора с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года.