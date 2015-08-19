​Fitch повысил кредитный рейтинг Греции

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Греции после соглашения с кредиторами, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Греции в иностранной и национальной валюте повышены с уровня СС до ССС, говорится в пресс-релизе агентства. До аналогичного рейтинга повышен рейтинг государственных облигаций Греции в европейской и иностранной валюте.

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента установлены на уровне С. Кредитный лимит страны поднят на одну ступень с ССС до В-.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря, на соглашение с кредиторами, в стране наблюдается политическая нестабильность, и это может обернуться дополнительными рисками для экономики. Для окончательного восстановления доверия инвесторами необходимо время, утверждают в Fitch.