Fitch: Из-за урагана "Милтон" застрахованный ущерб в США превысит $100 млрд

Разрушения, которые нанес обрушившийся на штат Флорида ураган "Милтон", приведут к тому, что совокупный застрахованный ущерб в США в этом году превысит отметку в $100 млрд.
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"Застрахованные потери с учетом последствий урагана "Милтон" превысят $100 млрд в 2024 году. Данный порог преодолевается пятый год подряд", - отмечается в заявлении.
Согласно расчетам Fitch Ratings, застрахованный ущерб от самого "Милтона" составит $30-50 млрд.
Агентство указывает, что столь большая сумма "ограничит любые перспективы" снижения в следующем году размера ставок страхования.