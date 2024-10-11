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Fitch: Из-за урагана "Милтон" застрахованный ущерб в США превысит $100 млрд

Fitch: Из-за урагана "Милтон" застрахованный ущерб в США превысит $100 млрд Разрушения, которые нанес обрушившийся на штат Флорида ураган "Милтон", приведут к тому, что совокупный застрахованный ущерб в США в этом году превысит отметку в $100 млрд.
Другие страны
11 октября 2024 г. 05:09
Fitch: Из-за урагана Милтон застрахованный ущерб в США превысит $100 млрд

Разрушения, которые нанес обрушившийся на штат Флорида ураган "Милтон", приведут к тому, что совокупный застрахованный ущерб в США в этом году превысит отметку в $100 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Застрахованные потери с учетом последствий урагана "Милтон" превысят $100 млрд в 2024 году. Данный порог преодолевается пятый год подряд", - отмечается в заявлении.

Согласно расчетам Fitch Ratings, застрахованный ущерб от самого "Милтона" составит $30-50 млрд.

Агентство указывает, что столь большая сумма "ограничит любые перспективы" снижения в следующем году размера ставок страхования.

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