Финский суд снял обвинения с экипажа танкера Eagle S в деле об обрыве кабелей в Балтике

Окружной суд Финляндии в пятницу снял обвинения с капитана нефтяного танкера Eagle S и двоих его помощников, постановив, что дело о повреждении пяти подводных силовых и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, совершенном в декабре 2024, выходит за рамки юрисдикции Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает Yle.

Отметим, что финская береговая охрана задержала судно, перевозившее российскую нефть, 26 декабря 2024 года.

Экипажу Eagle S были предъявлены обвинения в диверсии: обрыве проложенных по дну волоконно-оптических кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию, а также повреждении кабеля китайского оператора Citic, проложенного между Финляндией и Германией.