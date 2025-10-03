Финский суд снял обвинения с экипажа танкера Eagle S в деле об обрыве кабелей в Балтике
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 13:20
Окружной суд Финляндии в пятницу снял обвинения с капитана нефтяного танкера Eagle S и двоих его помощников, постановив, что дело о повреждении пяти подводных силовых и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, совершенном в декабре 2024, выходит за рамки юрисдикции Финляндии.
Как передает Report, об этом сообщает Yle.
Отметим, что финская береговая охрана задержала судно, перевозившее российскую нефть, 26 декабря 2024 года.
Экипажу Eagle S были предъявлены обвинения в диверсии: обрыве проложенных по дну волоконно-оптических кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию, а также повреждении кабеля китайского оператора Citic, проложенного между Финляндией и Германией.
