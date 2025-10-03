Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 13:20
    Финский суд снял обвинения с экипажа танкера Eagle S в деле об обрыве кабелей в Балтике

    Окружной суд Финляндии в пятницу снял обвинения с капитана нефтяного танкера Eagle S и двоих его помощников, постановив, что дело о повреждении пяти подводных силовых и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, совершенном в декабре 2024, выходит за рамки юрисдикции Финляндии.

    Как передает Report, об этом сообщает Yle.

    Отметим, что финская береговая охрана задержала судно, перевозившее российскую нефть, 26 декабря 2024 года.

    Экипажу Eagle S были предъявлены обвинения в диверсии: обрыве проложенных по дну волоконно-оптических кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию, а также повреждении кабеля китайского оператора Citic, проложенного между Финляндией и Германией.

