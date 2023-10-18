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Финские следователи проверяют суда России и Китая в связи с повреждением газопровода

Финские следователи проверяют суда России и Китая в связи с повреждением газопровода Финские следователи, расследующие повреждение финско-эстонского газопровода, заявили, что они проверяют несколько судов, в том числе одно китайское и одно российское, которые в то время находились в Финском заливе.
Другие страны
18 октября 2023 г. 02:19
Финские следователи проверяют суда России и Китая в связи с повреждением газопровода

Финские следователи, расследующие повреждение финско-эстонского газопровода, заявили, что они проверяют несколько судов, в том числе одно китайское и одно российское, которые в то время находились в Финском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Следственные мероприятия были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polarbear и "Севморпуть", но также и на других, которые, согласно имеющимся данным, находились в этом районе в момент повреждения", - отмечается в заявлении Национального бюро расследований Финляндии.

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