Финские следователи проверяют суда России и Китая в связи с повреждением газопровода

Финские следователи, расследующие повреждение финско-эстонского газопровода, заявили, что они проверяют несколько судов, в том числе одно китайское и одно российское, которые в то время находились в Финском заливе.

Финские следователи, расследующие повреждение финско-эстонского газопровода, заявили, что они проверяют несколько судов, в том числе одно китайское и одно российское, которые в то время находились в Финском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Следственные мероприятия были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polarbear и "Севморпуть", но также и на других, которые, согласно имеющимся данным, находились в этом районе в момент повреждения", - отмечается в заявлении Национального бюро расследований Финляндии.