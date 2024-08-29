Финляндия запустит первый в мире объект для хранения ядерного топлива к 2026 году

Финляндия планирует ввести в эксплуатацию первое в мире подземное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Onkalo к 2026 году.

Финляндия планирует ввести в эксплуатацию первое в мире подземное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Onkalo к 2026 году.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела коммуникаций компании Posiva, ответственной за строительство проекта, Паси Туохимаа в эфире телеканала CNBC.

"В рамках проекта мы строим установку для герметизации и хранилище для отработавшего топлива. И это не на какое-то время, а навсегда", - сказал он.

Сообщается, ОЯТ будет упаковываться в водонепроницаемые медные контейнеры и закапываться в скальные породы на глубину более 400 метров, где может хватиться 100 тыс. лет.