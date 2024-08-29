О нас

Финляндия запустит первый в мире объект для хранения ядерного топлива к 2026 году

Финляндия запустит первый в мире объект для хранения ядерного топлива к 2026 году Финляндия планирует ввести в эксплуатацию первое в мире подземное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Onkalo к 2026 году.
Другие страны
29 августа 2024 г. 15:47
Финляндия запустит первый в мире объект для хранения ядерного топлива к 2026 году

Финляндия планирует ввести в эксплуатацию первое в мире подземное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Onkalo к 2026 году.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела коммуникаций компании Posiva, ответственной за строительство проекта, Паси Туохимаа в эфире телеканала CNBC.

"В рамках проекта мы строим установку для герметизации и хранилище для отработавшего топлива. И это не на какое-то время, а навсегда", - сказал он.

Сообщается, ОЯТ будет упаковываться в водонепроницаемые медные контейнеры и закапываться в скальные породы на глубину более 400 метров, где может хватиться 100 тыс. лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi