Финляндия запросит €35 млн у ЕС на усиление защиты от беспилотников
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 16:44
Правительство Финляндии приняло решение подать заявку на получение дополнительных €35 млн от Европейской комиссии для закупки систем обнаружения и противодействия беспилотникам для пограничной службы.
Как передает Report, об этом говорится на сайте правительства Финляндии.
Отмечается, что новые системы существенно усилят возможности страны по обнаружению и мониторингу беспилотников на восточной границе и в районе Финского залива, а также позволят противодействовать им.
Закупки планируется осуществить преимущественно в 2027-2029 годах. Средства ЕС могут быть использованы для приобретения оборудования, интеграции систем и обучения персонала, при этом финансирование может покрыть до 90% расходов.
