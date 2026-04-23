Финляндия запросит €35 млн у ЕС на усиление защиты от беспилотников

Правительство Финляндии приняло решение подать заявку на получение дополнительных €35 млн от Европейской комиссии для закупки систем обнаружения и противодействия беспилотникам для пограничной службы.

Отмечается, что новые системы существенно усилят возможности страны по обнаружению и мониторингу беспилотников на восточной границе и в районе Финского залива, а также позволят противодействовать им.

Закупки планируется осуществить преимущественно в 2027-2029 годах. Средства ЕС могут быть использованы для приобретения оборудования, интеграции систем и обучения персонала, при этом финансирование может покрыть до 90% расходов.