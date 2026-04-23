    Finlandiya dronlara qarşı müdafiəni gücləndirmək üçün Avropa Komissiyasından vəsait istəyir

    Finlandiya dronlara qarşı müdafiəni gücləndirmək üçün Avropa Komissiyasından vəsait istəyir

    Finlandiya hökuməti Sərhəd Xidməti üçün pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) aşkarlanması və onlara qarşı mübarizə sistemlərinin alınması məqsədilə Avropa Komissiyasından əlavə 35 milyon avro almaq üçün müraciət etmək qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya hökumətinin saytında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, yeni sistemlər ölkənin şərq sərhədində və Fin körfəzi ərazisində PUA-ların aşkarlanması və monitorinqi üzrə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək, həmçinin onlara qarşı mübarizə aparmağa imkan verəcək.

    Satınalmaların əsasən 2027-2029-cu illərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Avropa İttifaqı vəsaitləri avadanlıqların alınması, sistemlərin inteqrasiyası və heyətin təlimi üçün istifadə oluna bilər, eyni zamanda maliyyələşdirmə xərclərin 90%-ə qədərini qarşılaya bilər.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Finlandiya Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Финляндия запросит €35 млн у ЕС на усиление защиты от беспилотников

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti