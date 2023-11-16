О нас

Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией

Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 16:30
Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией

Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией.

Как передает Report, это следует из сообщения финского правительства.

"Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла", - говорится в сообщении.

КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Finland to close four Russia border crossings to stop asylum seekers
Версия на азербайджанском языке Finlandiya ilə Rusiya arasında dörd Nəzarət-Buraxılış Məntəqəsi bağlanır

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi