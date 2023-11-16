Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией

Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией.

Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией.

Как передает Report, это следует из сообщения финского правительства.

"Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла", - говорится в сообщении.

КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".