Финляндия закроет с 18 ноября четыре КПП на границе с Россией

Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией.
Как передает Report, это следует из сообщения финского правительства.
"Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла", - говорится в сообщении.
КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".