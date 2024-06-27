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Финляндия выделит более 9 млн евро на три проекта в Украине

Финляндия выделит более 9 млн евро на три проекта в Украине Финляндия выделит более 9 млн евро на три проекта в Украине. Средства пойдут на поддержку профессионального образования и обучения, мониторинг качества воздуха и восстановление инфраструктуры.
Другие страны
27 июня 2024 г. 16:01
Финляндия выделит более 9 млн евро на три проекта в Украине

Финляндия выделит более 9 млн евро на три проекта в Украине. Средства пойдут на поддержку профессионального образования и обучения, мониторинг качества воздуха и восстановление инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД страны.

На поддержку профессионального образования и обучения выделено 2,2 млн евро на период с 2024 по 2026 год.

Для улучшения мониторинга качества воздуха выделяется 2 млн евро на 2024-2028 годы.

В 2024-2025 годах Финляндия поддержит восстановление Украины, внеся 5 млн евро в Фонд ЕС для Украины (EU4U) Европейского инвестиционного банка.

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