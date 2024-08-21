О нас

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск Хельсинки ведут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории Финляндии.
Другие страны
21 августа 2024 г. 16:24
Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск

Хельсинки ведут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории Финляндии.

Как передает Report об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Мы не комментируем публично эти переговоры <...>. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии", - сказал Хяккянен.

Более подробная информация об этом будет представлена в феврале, отмечается в сообщении. Вопрос о том, как будет финансироваться присутствие иностранных войск, также еще не решен.

"Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi