Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск

Хельсинки ведут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории Финляндии.

Хельсинки ведут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории Финляндии.

Как передает Report об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Мы не комментируем публично эти переговоры <...>. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии", - сказал Хяккянен.

Более подробная информация об этом будет представлена в феврале, отмечается в сообщении. Вопрос о том, как будет финансироваться присутствие иностранных войск, также еще не решен.

"Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени", - сказал министр.