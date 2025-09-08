Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

По просьбе Украины Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на недавние массированные атаки ВС РФ.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени (12:00 по Баку), по просьбе Украины, Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в публикации.

По его словам, заседание станет ответом на массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям на территории Украины.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только сильное и последовательное давление на (Россию - ред.), в том числе с помощью жестких санкций, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", - подчеркнул Сибига.