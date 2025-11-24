Финляндия созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 15:45
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил глав государств и правительств семи стран Евросоюза (Швеция, Польша, Болгария, Румыния, Эстония, Литва и Латвия) на саммит Восточного фланга ЕС, который запланирован на 16 декабря в Хельсинки.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ , об этом говорится в сообщении офиса премьера.
Планируется обсудить угрозы безопасности Европы и готовности к обороне, особенно на восточной внешней границе.
"Мы, как соседи России, сталкиваемся с общими проблемами безопасности. В последнее время гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства ускорились. Оборона Европы должна быть дополнительно усилена на границе с Россией", - сказано в сообщении со слов премьера.
Последние новости
16:35
Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золотоДругие страны
16:31
Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасьеДругие страны
16:30
Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 годаФинансы
16:26
Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулированиеВ регионе
16:24
Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразованияБизнес
16:23
Фото
Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в БакуРелигия
16:17
Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалогаВнешняя политика
16:00
BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языкаНаука и образование
15:55