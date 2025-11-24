Финляндия созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил глав государств и правительств семи стран Евросоюза (Швеция, Польша, Болгария, Румыния, Эстония, Литва и Латвия) на саммит Восточного фланга ЕС, который запланирован на 16 декабря в Хельсинки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ , об этом говорится в сообщении офиса премьера.

Планируется обсудить угрозы безопасности Европы и готовности к обороне, особенно на восточной внешней границе.

"Мы, как соседи России, сталкиваемся с общими проблемами безопасности. В последнее время гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства ускорились. Оборона Европы должна быть дополнительно усилена на границе с Россией", - сказано в сообщении со слов премьера.