    Финляндия созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза

    • 24 ноября, 2025
    • 15:45
    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил глав государств и правительств семи стран Евросоюза (Швеция, Польша, Болгария, Румыния, Эстония, Литва и Латвия) на саммит Восточного фланга ЕС, который запланирован на 16 декабря в Хельсинки.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ , об этом говорится в сообщении офиса премьера.

    Планируется обсудить угрозы безопасности Европы и готовности к обороне, особенно на восточной внешней границе.

    "Мы, как соседи России, сталкиваемся с общими проблемами безопасности. В последнее время гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства ускорились. Оборона Европы должна быть дополнительно усилена на границе с Россией", - сказано в сообщении со слов премьера.

