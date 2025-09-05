Финляндия присоединилась к декларации о мирном урегулировании конфликта в Палестине

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Финляндия присоединилась к декларации "о мирном урегулировании палестинского вопроса" и реализации принципа двух государств.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Финляндии.

    По информации агентства, декларация стала результатом международной конференции по многолетнему конфликту, организованной в июле в ООН Саудовской Аравией и Францией. Reuters отмечает, что США и Израиль бойкотировали мероприятие.

    "Процесс, возглавляемый Францией и Саудовской Аравией, является самой значимой международной инициативой за последние годы, направленной на создание условий для решения проблемы путем создания двух государств", - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    Первым шагом, обозначенным в декларации, является прекращение войны между Израилем и палестинскими боевиками из группировки ХАМАС в секторе Газа.

    Саудовская Аравия и Франция призвали страны, входящие в Организацию Объединенных Наций, поддержать декларацию, в которой описываются "осязаемые, ограниченные по времени и необратимые шаги" на пути к созданию двух государств.

    В отличие от некоторых других европейских стран, таких как Испания и Норвегия, Финляндия не признала Палестину в качестве государства. Внутри финского коалиционного правительства нет единого мнения по поводу официального признания.

