    Финляндия примет саммит восточноевропейских стран по вопросам обороны

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 09:44
    Финляндия примет саммит восточноевропейских стран по вопросам обороны

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что 16 декабря страна примет саммит Eastern Flank (Восточный фланг).

    Как передает Report со ссылкой на издание Yle, об этом Орпо сообщил после завершения саммита Евросоюза в Брюсселе.

    Наиболее вероятно, что встреча пройдет в Хельсинки.

    В мероприятии примут участие страны Балтии, Польша, Румыния и Болгария - то есть государства, находящиеся на восточных границах Европейского союза.

    Основной целью саммита станет старт практического сотрудничества по укреплению обороны восточных рубежей, а также обсуждение вопросов финансирования этих инициатив в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС.

    Финляндия Петтери Орпо саммит
    Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə məsələlərinə həsr olunan sammiti keçiriləcək

