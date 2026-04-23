Финляндия повысит расходы на оборону до 3,2% ВВП к 2030 году
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 13:01
Финляндия увеличит расходы на оборону до 3,2% ВВП к 2030 году.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило правительство страны.
Отмечается, что одновременно с этим было принято решение сократить другие статьи расходов и подготовить бюджет на ближайшие четыре года.
Агентство отмечает, что экономика Финляндии испытывает трудности с 2022 года, с начала войны между РФ и Украиной.
Рост оборонных расходов до 3,2% ВВП к 2030 году приблизит Финляндию к целевому показателю НАТО в 3,5% к 2035 году.
