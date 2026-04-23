    Финляндия повысит расходы на оборону до 3,2% ВВП к 2030 году

    • 23 апреля, 2026
    • 13:01
    Финляндия повысит расходы на оборону до 3,2% ВВП к 2030 году

    Финляндия увеличит расходы на оборону до 3,2% ВВП к 2030 году.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило правительство страны.

    Отмечается, что одновременно с этим было принято решение сократить другие статьи расходов и подготовить бюджет на ближайшие четыре года.

    Агентство отмечает, что экономика Финляндии испытывает трудности с 2022 года, с начала войны между РФ и Украиной.

    Рост оборонных расходов до 3,2% ВВП к 2030 году приблизит Финляндию к целевому показателю НАТО в 3,5% к 2035 году.

    расходы на оборону Российско-украинский конфликт Финляндия

