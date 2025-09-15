Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Финляндия получит от ЕС 1,6 млрд евро на укрепление безопасности границ

    • 15 сентября, 2025
    • 22:04
    Финляндия получит от ЕС 1,6 млрд евро на укрепление безопасности границ

    Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что в рамках следующей многолетней финансовой программы ЕС Финляндия получит 1,6 млрд евро на вопросы внутренней безопасности и охраны границ - почти в три раза больше, чем ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финские СМИ.

    По словам Бруннера, на данный момент Финляндии уже выделено 80 млн евро на целевое финансирование, а также запускается программа Frontex стоимостью 150 млн евро для закупки оборудования, в основном дронов, финансируемых ЕС на 90%. Новое финансирование направлено на укрепление пограничного контроля, развитие дронов и противодроновых систем, а также повышение возможностей в реальном времени для наблюдения за восточной границей ЕС.

    Финляндия Евросоюз безопасность

