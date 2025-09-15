Финляндия получит от ЕС 1,6 млрд евро на укрепление безопасности границ
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 22:04
Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что в рамках следующей многолетней финансовой программы ЕС Финляндия получит 1,6 млрд евро на вопросы внутренней безопасности и охраны границ - почти в три раза больше, чем ранее.
Об этом сообщает Report со ссылкой на финские СМИ.
По словам Бруннера, на данный момент Финляндии уже выделено 80 млн евро на целевое финансирование, а также запускается программа Frontex стоимостью 150 млн евро для закупки оборудования, в основном дронов, финансируемых ЕС на 90%. Новое финансирование направлено на укрепление пограничного контроля, развитие дронов и противодроновых систем, а также повышение возможностей в реальном времени для наблюдения за восточной границей ЕС.
Последние новости
23:08
Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликтаДругие страны
22:59
В Азербайджане будет ужесточена процедура приема на госпрограмму обучения за рубежомНаука и образование
22:47
Туск заявил о нейтрализации очередного БПЛА над небом ПольшиДругие страны
22:42
Министр: Качественное образование не может обходиться дешевоНаука и образование
22:34
Эрсин Татар: Важно устранить статусное неравенство в кипрском вопросеДругие страны
22:30
Армения и Франция обсудили мирную повестку в регионеВ регионе
22:21
СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружиеДругие страны
22:20
Министр юстиции Ирана посетит АрмениюВ регионе
22:14