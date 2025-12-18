Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Финляндия, Польша и Нидерланды будут вместе использовать разведспутники

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 13:35
    Финляндия, Польша и Нидерланды будут вместе использовать разведспутники

    Финляндия планирует использовать совместно с Польшей и Нидерландами разведывательные спутники SAR.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство обороны страны.

    "Сейчас мы предпринимаем конкретные дальнейшие шаги по развитию космических возможностей совместно с нашими важными союзниками. Собственные спутники Финляндии и финская высокотехнологичная экспертиза создают отличную основу для продолжения сотрудничества в этой области", - заявил министр обороны Антти Хакканен.

    Ранее в 2025 году он разрешил Вооруженным силам Финляндии закупать спутники SAR у компании Iceye Oy.

    "Финляндия стремится строить международное сотрудничество вокруг использования приобретенных спутников. Для этого Финляндия намерена подписать с Нидерландами и Польшей письмо о намерениях, которое заложит основу для сотрудничества в области использования спутников наблюдения", - отмечает Минобороны.

    "Цель - инициировать меры, направленные на развитие использования спутников и улучшение возможностей стран в области наблюдения и разведки", - говорится в сообщении.

    В Финляндии ожидают, что к сотрудничеству присоединятся и другие страны-партнеры.

    SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система, состоящая из пяти одинаковых спутников-радаров и одной наземной станции управления. Является третьей в мире разведывательной системой, которая может получать круглосуточно и независимо от погодных условий изображения любого участка поверхности Земли с высоким разрешением.

    Финляндия Польша Нидерланды спутник SAR

    Последние новости

    14:12

    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

    Здоровье
    14:11

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    Другие
    14:07

    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    В регионе
    14:07

    Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:01

    Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего

    Другие страны
    14:01

    В Грузии произошло землетрясение

    В регионе
    14:00
    Фото
    Видео

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению

    Энергетика
    13:57

    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Внутренняя политика
    13:56

    В Казахстане снимают ряд запретов на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    В регионе
    Лента новостей