Финляндия, Польша и Нидерланды будут вместе использовать разведспутники

Финляндия планирует использовать совместно с Польшей и Нидерландами разведывательные спутники SAR.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство обороны страны.

"Сейчас мы предпринимаем конкретные дальнейшие шаги по развитию космических возможностей совместно с нашими важными союзниками. Собственные спутники Финляндии и финская высокотехнологичная экспертиза создают отличную основу для продолжения сотрудничества в этой области", - заявил министр обороны Антти Хакканен.

Ранее в 2025 году он разрешил Вооруженным силам Финляндии закупать спутники SAR у компании Iceye Oy.

"Финляндия стремится строить международное сотрудничество вокруг использования приобретенных спутников. Для этого Финляндия намерена подписать с Нидерландами и Польшей письмо о намерениях, которое заложит основу для сотрудничества в области использования спутников наблюдения", - отмечает Минобороны.

"Цель - инициировать меры, направленные на развитие использования спутников и улучшение возможностей стран в области наблюдения и разведки", - говорится в сообщении.

В Финляндии ожидают, что к сотрудничеству присоединятся и другие страны-партнеры.

SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система, состоящая из пяти одинаковых спутников-радаров и одной наземной станции управления. Является третьей в мире разведывательной системой, которая может получать круглосуточно и независимо от погодных условий изображения любого участка поверхности Земли с высоким разрешением.