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Финляндия планирует увеличить оборонный бюджет страны

Финляндия планирует увеличить оборонный бюджет страны Ежегодно оборонные расходы Финляндии будут расти на миллиарды евро.
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7 июня 2025 г. 15:17
Финляндия планирует увеличить оборонный бюджет страны

Ежегодно оборонные расходы Финляндии будут расти на миллиарды евро.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью государственной телерадиокомпании Yle.

"Правительство уже планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП к 2029 году, что означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 миллиарда евро", - цитирует его слова Yle.

Премьер Финляндии объяснил необходимость в увеличении оборонных расходов постоянной угрозой со стороны России.

По словам Орпо, этот рост можно обеспечить, хотя одновременный рост государственного долга остается серьезной проблемой. Премьер не поддерживает финансирование расходов за счет повышения налогов или сокращения бюджета. Однако, он отметил, что из-за стареющего населения, расходы государства увеличиваются, поэтому "единственный устойчивый способ финансировать оборонные расходы - это ускорять экономический рост и повышать занятость".

Дополнительные средства будут направлены в первую очередь на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.

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