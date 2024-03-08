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Финляндия планирует направить военных в регион Красного моря

Финляндия планирует направить военных в регион Красного моря Финляндия направит военных для участия в двух операциях в регионе Красного моря для обеспечения безопасности судоходства.
Другие страны
8 марта 2024 г. 15:45
Финляндия планирует направить военных в регион Красного моря

Финляндия направит военных для участия в двух операциях в регионе Красного моря для обеспечения безопасности судоходства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия правительства.

"Финляндия примет участие в операции Eunavfor Aspides максимум с пятью солдатами и в операции Prosperity Guardian с максимум двумя солдатами", - говорится в сообщении.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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