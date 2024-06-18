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 Финляндия первой из стран ЕС начнет добычу урана

 Финляндия первой из стран ЕС начнет добычу урана Финская горнодобывающая и химическая компания Terrafame первой в Европейском союзе начала добычу урана.
Другие страны
18 июня 2024 г. 20:54
 Финляндия первой из стран ЕС начнет добычу урана

Финская горнодобывающая и химическая компания Terrafame первой в Европейском союзе начала добычу урана.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно информации, добываемый компанией уран будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки, после чего будет использован в производстве атомной энергии.

По прогнозам компании, после пусконаладочных работ завод выйдет на полную мощность к 2026 году, когда объем производства урана на предприятии составит около 200 тонн в год, что соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции "Олкилуото-3" в Финляндии.

Также Terrafame планирует продолжать наряду с производством урана и добычу других металлов в течение всего периода эксплуатации, который охватывает как минимум следующие 30 лет.

Terrafame - финская государственная (56,1%) горно-металлургическая компания, действует на территории горнодобывающего района в Соткамо площадью 60 кв. км, из которых освоено 20 кв. км. Оборот в 2023 году составил 561 миллион евро, операционная прибыль - 94 миллиона евро. В компании работают около 850 сотрудников.

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало компании соответствующее разрешение на добычу.

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