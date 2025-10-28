Финляндия перевооружает солдат под стандарты НАТО

Силы обороны Финляндии переводят оружие солдат на стандарты НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно информации, это решение обосновано совместимостью с другими странами-союзниками, надежностью поставок, наличием боеприпасов и производственных мощностей в Финляндии.

Прежде всего речь идет о переходе на новый калибр штурмовых винтовок, который составит 5,56 х 45.

Сейчас наиболее распространенными в Силах обороны являются штурмовые винтовки RK62, где используются патроны калибра 7,62 мм x 29 мм. Оружие создано по образцу самой распространенного в мире автомата Калашникова АК-47.

Новые калибры будут вводиться поэтапно по мере обновления оружия. Автоматы с нынешними калибрами будут по-прежнему использоваться, но дальнейших приобретений оружия этого калибра производиться не будет.