​Финляндия отказалась принимать мигрантов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Европейская комиссия предлагает Финляндии принять 800 мигрантов по квоте ЕС.
Как передает Report, а правительство Финляндии выступает против планов Еврокомиссии.
Согласно плану Еврокомиссии, около 40 тысяч мигрантов, прибывших по морю в Италию и Грецию, будут распределены по всему Евросоюзу согласно системе квот.
Квота Финляндии составляет 800 человек, сообщила Еврокомиссия.
Решение по вопросу примут европейские министры внутренних дел в середине июня.
Финляндия выступает против перемещения беженцев внутри ЕС.
Комиссия также надеется, что Финляндия будет принимать из расположенных за пределами ЕС лагерей для беженцев дополнительно 300 беженцев в год.
В настоящее время квота для таких беженцев составляет 1050 человек в год.
News DepartmentАвтор новости
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