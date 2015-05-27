​Финляндия отказалась принимать мигрантов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Европейская комиссия предлагает Финляндии принять 800 мигрантов по квоте ЕС.

Как передает Report, а правительство Финляндии выступает против планов Еврокомиссии.

Согласно плану Еврокомиссии, около 40 тысяч мигрантов, прибывших по морю в Италию и Грецию, будут распределены по всему Евросоюзу согласно системе квот.

Квота Финляндии составляет 800 человек, сообщила Еврокомиссия.

Решение по вопросу примут европейские министры внутренних дел в середине июня.

Финляндия выступает против перемещения беженцев внутри ЕС.

Комиссия также надеется, что Финляндия будет принимать из расположенных за пределами ЕС лагерей для беженцев дополнительно 300 беженцев в год.

В настоящее время квота для таких беженцев составляет 1050 человек в год.