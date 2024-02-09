Финляндия направит новый пакет военной помощи Украине на 190 млн евро

Украина получит 22-й новый транш военной помощи от Финляндии на сумму почти 190 млн евро.

Украина получит 22-й новый транш военной помощи от Финляндии на сумму почти 190 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Финляндии.

Министр обороны страны Антти Хяккянен отметил, что необходимо найти новые пути для оказания поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Началась разработка такого плана.

Хельсинки до сих пор предоставил помощь Киеву на 1,8 млрд евро.

Ранее, 21 декабря 2023 года, Финляндия представила план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы на сумму 50 млн евро.