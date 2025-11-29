Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 ("Северный топор 25") в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия (РФ).

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Маневры продлятся с 29 ноября по 5 декабря с участием около 3 тысяч финских военных, включая 600 резервистов, и военнослужащих Великобритании. Задействовано около 600 единиц техники, включая танки и транспортные вертолеты.

Цель учений - отработка навыков обороны, сдерживания противника, наступления и ведения ночного боя в условиях северной Финляндии.

Особое внимание уделяется взаимодействию различных родов войск и использованию беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 22 ноября, в Средиземном море, у побережья Италии стартовали масштабные учения Neptune Strike. В маневрах участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию.