Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 19:23
    Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

    Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 ("Северный топор 25") в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия (РФ).

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

    Маневры продлятся с 29 ноября по 5 декабря с участием около 3 тысяч финских военных, включая 600 резервистов, и военнослужащих Великобритании. Задействовано около 600 единиц техники, включая танки и транспортные вертолеты.

    Цель учений - отработка навыков обороны, сдерживания противника, наступления и ведения ночного боя в условиях северной Финляндии.

    Особое внимание уделяется взаимодействию различных родов войск и использованию беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее, 22 ноября, в Средиземном море, у побережья Италии стартовали масштабные учения Neptune Strike. В маневрах участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию.

    Великобритания Финляндия военные учения Northern Axe 25
    Elvis

    Последние новости

    19:55

    Число погибших из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 153 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:42

    В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку Палестины

    Другие страны
    19:24

    "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    19:23

    Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

    Другие страны
    19:09

    Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    18:53

    В ФРГ в ходе протестов пострадали до 15 полицейских - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:41

    ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

    Другие страны
    18:29

    Министр Уралоглу подтвердил повторную атаку на танкер Virat - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:13

    Орбан: На встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

    Другие страны
    Лента новостей