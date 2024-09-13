Финляндия и Швеция разрешили использовать их оружие для ударов по России

Оружие, которое Швеция и Финляндия поставляют в Украину, не имеет ограничений по территории применения.

Оружие, которое Швеция и Финляндия поставляют в Украину, не имеет ограничений по территории применения.

Как передает Report, об этом сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявления глав МИД Финляндии и Швеции Элины Валтонен и Марии Мальмер Стенергард.

"Единственное ограничение заключается в том, чтобы оружие применялось в рамках международного права", - отметил Валтонен.

Стенергард, которая была назначена на пост главы МИД Швеции 10 сентября, также сказала, что оружие может быть использовано для ударов и по территории России.