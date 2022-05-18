Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Столтенберг на встрече с послами Финляндии и Швеции Клаусом Корхоненом и Акселем Вернхоффом заявил, что НАТО приветствует подачу заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, намерена гарантировать скорейшее решение всех необходимых для этого вопросов и займется адаптацией своей системы безопасности на Балтике.

"Я тепло приветствую запрос Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО. Заявки, которые вы сделали сегодня, - это исторический шаг. Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО. Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема", - сказал он. Столтенберг добавил, что альянс теперь "адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море".