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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.
Другие страны
18 мая 2022 г. 10:41
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Столтенберг на встрече с послами Финляндии и Швеции Клаусом Корхоненом и Акселем Вернхоффом заявил, что НАТО приветствует подачу заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, намерена гарантировать скорейшее решение всех необходимых для этого вопросов и займется адаптацией своей системы безопасности на Балтике.

"Я тепло приветствую запрос Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО. Заявки, которые вы сделали сегодня, - это исторический шаг. Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО. Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема", - сказал он. Столтенберг добавил, что альянс теперь "адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море".

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya və İsveç NATO-ya üzv olmaq üçün rəsmi müraciət edib
Версия на английском языке Stoltenberg to meet with ambassadors of Finland and Sweden accredited to NATO

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