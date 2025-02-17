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Финляндия досрочно достроит забор на границе с Россией

Финляндия досрочно достроит забор на границе с Россией Строительство ограждения на финско-российской границе протяженностью порядка 200 км идет с опережением графика. Большая часть запланированных работ будет завершена в 2025 году.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 13:09
Финляндия досрочно достроит забор на границе с Россией

Строительство ограждения на финско-российской границе протяженностью порядка 200 км идет с опережением графика. Большая часть запланированных работ будет завершена в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен.

"Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026 году", - приводит его слова общественный вещатель Yle. Ранее ожидалось, что строительство ограждения будет завершено только к концу 2026 года, отмечает портал.

В июне 2022 года МВД Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения в районах на границе с РФ, чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера". Планировалось построить около 200 км заграждения в период с 2024 по 2026 год. В марте 2024 года МВД Финляндии предложило выделить 74 млн евро на ускоренное возведение забора на границе с РФ.

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Версия на английском языке Finland accelerates construction of 200-km fence along Russian border

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