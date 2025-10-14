Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Финляндия будет производить сборку двигателей F-35 до 2030 года

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 16:13
    Финляндия будет производить сборку двигателей F-35 до 2030 года

    Финская государственная компания Patria будет собирать двигатели и компоненты для истребителей F-35.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

    Отмечается, что сборка будет осуществляться в соответствии с соглашением с Pratt&Whitney, подписанным в 2024 году.

    Завод, на котором будет осуществляться сборка, расположен в Линнавуоре и будет работать сперва как сборочная площадка двигателей до 2030 года, а после перейдет к техобслуживанию, ремонту и модернизации двигателей.

    Ожидается, что предприятие будет обеспечивать обслуживание двигателей финских F-35A в течении всего их жизненного цикла.

    Финляндия F-35 истребители завод

    Последние новости

    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    16:28

    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    16:26

    Ведется работа по согласованию новой даты визита Элины Валтонен в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:26

    Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР

    Финансы
    16:24

    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    16:24

    Анита Хиппер: Любая поддержка Украины приветствуется, включая поставки "Томагавков"

    Другие страны
    Лента новостей