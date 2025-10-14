Финляндия будет производить сборку двигателей F-35 до 2030 года

Финская государственная компания Patria будет собирать двигатели и компоненты для истребителей F-35.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что сборка будет осуществляться в соответствии с соглашением с Pratt&Whitney, подписанным в 2024 году.

Завод, на котором будет осуществляться сборка, расположен в Линнавуоре и будет работать сперва как сборочная площадка двигателей до 2030 года, а после перейдет к техобслуживанию, ремонту и модернизации двигателей.

Ожидается, что предприятие будет обеспечивать обслуживание двигателей финских F-35A в течении всего их жизненного цикла.