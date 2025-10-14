Финляндия будет производить сборку двигателей F-35 до 2030 года
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 16:13
Финская государственная компания Patria будет собирать двигатели и компоненты для истребителей F-35.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что сборка будет осуществляться в соответствии с соглашением с Pratt&Whitney, подписанным в 2024 году.
Завод, на котором будет осуществляться сборка, расположен в Линнавуоре и будет работать сперва как сборочная площадка двигателей до 2030 года, а после перейдет к техобслуживанию, ремонту и модернизации двигателей.
Ожидается, что предприятие будет обеспечивать обслуживание двигателей финских F-35A в течении всего их жизненного цикла.
Последние новости
16:40
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%Энергетика
16:40
Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникацийИКТ
16:39
В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человекДругие страны
16:34
В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятияПромышленность
16:28
В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрикеДругие страны
16:26
Ведется работа по согласованию новой даты визита Элины Валтонен в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:26
Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБРФинансы
16:24
Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и АзербайджаномВ регионе
16:24