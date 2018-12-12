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    Финансовый директор Huawei будет выпущена под залог

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Канаде принял решение выпустить под залог финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

    Об этом информирует The Washington Post, сообщает Report.

    Отмечается, что она будет ждать слушания по экстрадиции в США в одном из двух своих домов в Ванкувере. Ранее Мэн Ваньчжоу заявила, что невиновна, и попросила освобождения под залог.

    В начале декабря её задержали сотрудники правоохранительных органов Канады.

    Ранее в Канаде неизвестные пытались взломать дом арестованного менеджера Huawei. 

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