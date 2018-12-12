Финансовый директор Huawei будет выпущена под залог

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Канаде принял решение выпустить под залог финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
Об этом информирует The Washington Post, сообщает Report.
Отмечается, что она будет ждать слушания по экстрадиции в США в одном из двух своих домов в Ванкувере. Ранее Мэн Ваньчжоу заявила, что невиновна, и попросила освобождения под залог.
В начале декабря её задержали сотрудники правоохранительных органов Канады.
Ранее в Канаде неизвестные пытались взломать дом арестованного менеджера Huawei.
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