Финансовый директор Huawei будет выпущена под залог

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Суд в Канаде принял решение выпустить под залог финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Об этом информирует The Washington Post, сообщает Report.

Отмечается, что она будет ждать слушания по экстрадиции в США в одном из двух своих домов в Ванкувере. Ранее Мэн Ваньчжоу заявила, что невиновна, и попросила освобождения под залог.

В начале декабря её задержали сотрудники правоохранительных органов Канады.

Ранее в Канаде неизвестные пытались взломать дом арестованного менеджера Huawei.