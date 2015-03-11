Финансовый директор Google подал в отставку

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Патрик Пишетт, финансовый директор корпорации Google, объявил о своем решении уйти в отставку. По его словам, руководство компании было проинформировано об этом 4 марта.

Объясняя свой шаг, 51-летний Пишетт посетовал, что последние 25-30 лет безостановочно работал. "После почти семи лет работы в качестве финансового директора я ухожу из Google, чтобы проводить больше времени с моей семьей", - подчеркнул он.

По согласованию с руководством IT-гиганта, Патрик Пишетт будет занимать свой пост до тех пор, пока не будет утвержден новый финансовый директор корпорации, на что может уйти, по некоторым данным, до полугода.

Патрик Пишетт пришел в Google в 2008 году из канадской телекоммуникационной и медийной компании Bell, а до этого работал в консалтинговой фирме McKinsey &Company. За время его нахождения на посту финансового директора корпорация Google провела ряд крупных сделок, в том числе, приобрела за 9,8 млрд. долларов компанию Motorola, передает Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ".