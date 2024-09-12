О нас

Финал кокпара на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между игроками

Финал кокпара на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между игроками Финал турнира по кокпару между Кыргызстаном и Казахстаном на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между спортсменами.  
Другие страны
12 сентября 2024 г. 15:14
Финал кокпара на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между игроками

Финал турнира по кокпару между Кыргызстаном и Казахстаном на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между спортсменами.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за 6 минут до конца первого тайма при счете 1:3 в пользу сборной Кыргызстана на ипподроме произошел конфликт.

Игрок сборной Казахстана ударил камчой игрока из команды Кыргызстана, что переросло в стычку между представителями двух команд. Спортсменов удалось разнять только после вмешательства полиции.

Через полчаса матч был возобновлен, и команды вернулись на поле.

Сборная Кыргызстана по кокпару в финале уступила команде из Казахстана со счетом 4:5.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi