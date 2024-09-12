Финал кокпара на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между игроками

Финал турнира по кокпару между Кыргызстаном и Казахстаном на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между спортсменами.

Финал турнира по кокпару между Кыргызстаном и Казахстаном на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между спортсменами.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за 6 минут до конца первого тайма при счете 1:3 в пользу сборной Кыргызстана на ипподроме произошел конфликт.

Игрок сборной Казахстана ударил камчой игрока из команды Кыргызстана, что переросло в стычку между представителями двух команд. Спортсменов удалось разнять только после вмешательства полиции.

Через полчаса матч был возобновлен, и команды вернулись на поле.

Сборная Кыргызстана по кокпару в финале уступила команде из Казахстана со счетом 4:5.