Финал кокпара на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между игроками

Финал турнира по кокпару между Кыргызстаном и Казахстаном на V Всемирных играх кочевников был прерван из-за стычки между спортсменами.
Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что за 6 минут до конца первого тайма при счете 1:3 в пользу сборной Кыргызстана на ипподроме произошел конфликт.
Игрок сборной Казахстана ударил камчой игрока из команды Кыргызстана, что переросло в стычку между представителями двух команд. Спортсменов удалось разнять только после вмешательства полиции.
Через полчаса матч был возобновлен, и команды вернулись на поле.
Сборная Кыргызстана по кокпару в финале уступила команде из Казахстана со счетом 4:5.