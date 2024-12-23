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Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon

Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon Филиппинские военные намерены закупить у США мобильные наземные ракетные установки Typhon.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 11:05
Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon

Филиппинские военные намерены закупить у США мобильные наземные ракетные установки Typhon.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генерал-лейтенант сухопутных войск Филиппин Рой Галидо.

"Мы планируем получить их. Они функциональны при внедрении систем защиты нашего архипелага", - сказал он, отметив, что обычно на приобретение вооружений у Филиппин уходит как минимум два года и что выделение средств на Typhon пока не предусмотрено бюджетом на 2025 финансовый год.

В 2024 году США перебросили установку Typhon на Филиппины в рамках ежегодных американо-филиппинских военных учений. Американское командование решило оставить это оружие на Филиппинах, несмотря на возражения КНР.

Система Typhon предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 1,8 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 с дальностью до 500 км в нынешней комплектации.

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