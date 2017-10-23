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    Филиппины объявили об освобождении Марави от боевиков, связанных с ИГ

    Военные Филиппин 22 октября провели операцию по обезвреживанию 30 террористов на территории города

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Власти Филиппин полностью освободили город от боевиков, связанных с ИГ.

    Как передает Report со ссылкой на CNN Philippines, об этом заявил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана на встрече глав оборонных ведомств страны-членов АСЕАН.

    "Мы объявляем о завершении всех военных операций в Марави", - заявил Д. Лорензана.

    По его словам, 22 октября военные Филиппин провели операцию по обезвреживанию 30 террористов на территории города. В результате операции все заложники в городе были спасены.

    CNN отмечает, что властям Филиппин потребовалось около пяти месяцев для полного освобождения города, в результате чего были убиты более 900 террористов, в том числе граждане иностранных государств и лидеры группировки ИГ.

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