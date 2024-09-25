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Филиппины хотят разместить ракетный комплекс Typhon на постоянной основе

Филиппины хотят разместить ракетный комплекс Typhon на постоянной основе Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 17:25
Филиппины хотят разместить ракетный комплекс Typhon на постоянной основе

Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом заявил начальник штаба ВС страны Ромео Браунер-младший.

"Если бы это зависело от меня, то я хотел бы, чтобы ракетный комплекс Typhon всегда оставался на Филиппинах, потому что он нужен для нашей обороны", - сказал он.

По его словам, размещение ракетного комплекса на постоянной основе нацелено на укрепление обороноспособности государства и позволит "противостоять намерениям любой страны нарушить суверенитет и суверенные права Филиппин".

Ранее СМИ сообщили о том, что США не собираются в ближайшее время выводить с территории страны комплексы Typhon, размещенные на острове Лусон весной текущего года.

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