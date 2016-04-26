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    ​Филиппинские террористы казнили заложника из Канады

    Данные подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

    Баку. 26 Апреля. REPORT.AZ/ Боевики из террористической организации «Абу Сайяф» казнили канадского гражданина Джона Ридсдела, которого в течение нескольких месяцев держали в заложниках на Филиппинах.

    Как передает Report, об этом сообщает CBC News.

    Данные подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    «Я возмущен информацией, что канадский гражданин-заложник был убит. Это акт хладнокровного убийства», — подчеркнул Трюдо.

    Двое канадцев Джон Ридсдел и Роберт Холл, гражданин Норвегии Кьяртан Секкингстад и женщина с Филиппин Тесс-Флор были захвачены боевиками в прошлом сентябре в марине на острове Самал. После этого иностранцев спрятали на другом острове и потребовали выкуп в 6,5 млн. долларов за каждого.

    Местные власти сообщали, что проводится спасательная операция. На данный момент подтверждена гибель одного заложника исламистов, информация об остальных отсутствует.

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