​Филиппинские террористы казнили заложника из Канады

Баку. 26 Апреля. REPORT.AZ/ Боевики из террористической организации «Абу Сайяф» казнили канадского гражданина Джона Ридсдела, которого в течение нескольких месяцев держали в заложниках на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает CBC News.

Данные подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Я возмущен информацией, что канадский гражданин-заложник был убит. Это акт хладнокровного убийства», — подчеркнул Трюдо.

Двое канадцев Джон Ридсдел и Роберт Холл, гражданин Норвегии Кьяртан Секкингстад и женщина с Филиппин Тесс-Флор были захвачены боевиками в прошлом сентябре в марине на острове Самал. После этого иностранцев спрятали на другом острове и потребовали выкуп в 6,5 млн. долларов за каждого.

Местные власти сообщали, что проводится спасательная операция. На данный момент подтверждена гибель одного заложника исламистов, информация об остальных отсутствует.